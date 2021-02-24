ЦИК назвала даты тренировочного дистанционного голосования "как на выборах в Госдуму"

Центральная избирательная комиссия России озвучила даты проведения испытания системы ГАС "Выборы" и системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которые должны быть использованы на выборах в Госдуму в сентябре этого года.

Подготовительный этап тренировки пройдет с 17 марта по 2 апреля, основной – с 6 апреля по 18 мая, а заключительный – с 19 по 21 мая, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Напомним, всего ДЭГ будет проводиться в этом году в шести российских регионах, среди которых и Москва. Пока что ЦИК выбирает регионы для такого эксперимента. "ЦИК России выберет регионы для дополнительного способа голосования через Интернет по нескольким критериям: число избирателей – пользователей ЕПГУ, качество сети Интернет, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, способность избиркомов обеспечить обучение своих сотрудников и информирование избирателей, готовность региональной общественной палаты обеспечить наблюдение за ходом ДЭГ", - сообщила на прошлом заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.