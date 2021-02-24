24 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
энергетика электричество лэп (2008) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области восстановлено электроснабжение в 31 населенном пункте

В Челябинской области восстановили электроснабжение более 60% жителей, пострадавших из-за непогоды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Россети Урал".

Аварийно-восстановительные работы продолжаются на электросетевых объектах, осуществляющих электроснабжение 95 населенных пунктов в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском районах Челябинской области. В 31 населенном пункте энергоснабжение восстановлено.

В ремонтных работах задействовано 111 аварийно-восстановительных бригад филиала "Россети Урал"-"Челябэнерго". Также в регион прибыло еще 15 аварийно-восстановительных бригад филиала "Свердловэнерго", "Пермэнерго" и дочерней компании – "Россети Урал"-"Екатеринбург", Южно-Уральского подразделения "Россети ФСК ЕЭС".

Работы будут вестись в круглосуточном режиме, что вернуть свет во все населенные пункты в сжатые сроки.

Напомним, ликвидация последствий затрудняется из-за продолжающейся непогоды. В регионе сохраняется шквалистый ветер и метель. На дорогах области введены ограничения.

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В Челябинской области восстановлено электроснабжение в 31 населенном пункте

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Теги: метель, электроснабжение, свет, ветер,



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