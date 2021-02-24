24 Февраля 2021
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Общество Украина
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

На Украине начали вакцинацию от коронавируса иностранными препаратами

На Украине 24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса. Своих разработок у этой страны нет, поэтому она будет проводить кампанию иностранными вакцинами.

Одним из первых регионов, который получил вакцину, стала Черкасская область, туда поставили 16 тыс. доз британской вакцины AstraZeneca. Напомним, вакцина AstraZeneca работает по тому же принципу, что и российский "Спутник V" и даже совместима с ним.

Также Украина планирует поставки вакцины от Pfizer и BioNTech, но пока ситуация с ними складывается сложно: вакцинация должна была начаться 15 февраля, но начались задержки (они, впрочем, сейчас наблюдаются и в других странах Европы).

Украина зарегистрировала почти все вакцины от коронавируса, существующие в данный момент в мире (даже те, что прошли клинические испытания позже российских), но только не из России.

"Спутник V" украинские власти запретили использовать на территории страны, соответствующий закон приняла Верховная рада. Сам Зеленский объяснил нежелание закупать российский препарат тем, что его эффективность не подтверждена ВОЗ и ведущими мировыми специалистами, напоминает РБК.

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На Украине начали вакцинацию от коронавируса иностранными препаратами

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Теги: вакцинация от коронавируса, украина, задержка



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