В Сургуте шестилетний мальчик погиб после осмотра врачом и назначения лечения

В Сургуте началось расследование обстоятельств смерти шестилетнего пациента одной из больниц, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По предварительным данным, 24 декабря 2020 г. пострадавшему стало плохо. Ребёнка осмотрел участковый врач, назначив лечение. На следующий день вечером шестилетний пациент перестал дышать, вызванные врачи "скорой" не смогли привести его в сознание.

Возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".