24 Февраля 2021
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человек паук (2007) | Фото: www.sachkov.ru

Школьники чаще считают героями персонажей комиксов, чем героев Великой Отечественной войны - опрос

Печальные результаты показал опрос школьников, кого они считают героями. Их приводит пресс-служба российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны".

26% назвали героями своих родителей, членов семьи и друзей. На втором месте по популярности... Железный человек, Человек-паук и Наруто, их назвали 10%. Только на третьем месте с результатом всего 5% оказались герои Великой Отечественной войны и нынешние военные. При этом 23% опрошенных вообще не назвали героев. Причем первое место тоже может отчасти свидетельствовать об определенной деградации понимания героизма.

Теле- и радиоведущая Анна Шафран считает, что "многое нашим противникам уже удалось сделать".

"Еще немного, сберклассы сделают свое дело, и второе место станет первым. Там же как раз эти "герои" и продвигаются", - написала она.

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Школьники чаще считают героями персонажей комиксов, чем героев Великой Отечественной войны - опрос

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Теги: школа, опрос, школьники



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