Матвиенко пожаловалась Мишустину на "силиконовый вкус" укропа

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным коснулась нескольких тем, которые, по ее словам, особенно волнуют сенаторов.

Она возмутилась тем, что до сих пор не принят закон о семеноводстве, Россия импортирует семена даже на зелень – укроп и петрушку. Она вспомнила, что раньше укроп был душистый и ароматный, а теперь у него "силиконовый вкус". "Это недостойно аграрной державы", - заметила сенатор.

Другой затронутой темой стало повышение ответственности бизнеса во всех сферах. Например, Матвиенко считает, что крупные компании должны стать экологически и социально ответственными, должны перестать выводить деньги за границу. Она привела в пример американского президента Джо Байдена, который в одном из первых своих выступлений в новой должности заявил: компании, которые не производят свою продукцию на территории страны, но при этом имеют американскую юрисдикцию, не будут допущены до госзаказов. "Ничего не надо отнимать, упас Господи, надо развивать. Бизнес осознает, что нас на западе никто особо не ждет, дома надежнее", - добавила спикер Совета Федерации.

В качестве примера того, что бизнесу придется нести и экологическую ответственность, она привела аварию на "Норникеле" и многомиллиардный штраф, который теперь компании придется заплатить.

"Крупные компании должны быть ответственны. Мы вправе ожидать от них социальной ответственности в городах их базирования. Надо возродить традиции российского меценатства. Такие сегодня есть, но далеко не все", - заключила Матвиенко.