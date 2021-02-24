Из-за непогоды в Челябинске, самолеты из Москвы и Уфы сели в Екатеринбурге

Из-за сложных метеоусловий в Челябинске на запасной аэродром в Екатеринбург в аэропорт Кольцово прибыли рейсы FV-6257 Москва - Челябинск и А4-249 Уфа – Челябинск. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

На данный момент московский рейс FV-6257 уже вылетел в пункт назначения.

Напомним, что из-за непогоды в десяти муниципалитетах Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Утром в Челябинске из-за метели не вышли на линию трамваи, а в самом регионе фиксируются аварии, одна из которых привела к смерти студента.

По последним данным, в Челябинской области примерно 30 тыс. человек остаются без энергоснабжения. Сетевые компании еще ночью перешли на особый режим работы. На помощь направлены бригады "МРСК Урала" из Перми и Кунгура и дополнительные единицы спецтехники. Работы по восстановлению сетей продолжаются.

В свою очередь, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев успокоил свердловчан прогнозом синоптиков, которые заявили, что снежный буран из Челябинской области, не должен переместиться в соседний регион. Губернатор также предупредил водителей области о непогоде, порекомендовав отказаться в ближайшие дни транспорта.