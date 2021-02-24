24 Февраля 2021
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Аэро буровая зима (2021) | Фото: Газпром нефть

"Газпромнефть-Хантос" увеличил извлекаемые запасы на 39 миллионов тонн

Югорское предприятие "Газпром нефти" – "Газпромнефть-Хантос" – к началу 2021 года нарастило ресурсную базу до 622 млн тонн нефтяного эквивалента. При этом извлекаемые запасы разведанных категорий увеличились на 39,1 млн тонн н. э.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, значительный прирост достигнут за счет геологоразведочного и эксплуатационного бурения, приобретения новых лицензионных участков, а также прирезки запасов нижележащих пластов Южно-Приобского месторождения – на этом активе компания получила доступ к расположенным на глубине свыше 3 тыс. метров запасам тюменской и ачимовской толщи и к баженовской свите.

"Газпромнефть-Хантос" активно развивал новый центр нефтедобычи, объединяющий месторождения в Кондинском районе ХМАО и Уватском районе Тюменской области. Начальные извлекаемые запасы этого кластера по итогам года выросли до 222 млн тонн н. э. Его ключевым активом является месторождение имени Александра Жагрина, где в 2020-м добыта миллионная тонна нефти.

"Трансформация производственных и бизнес-процессов позволила не только увеличить ресурсную базу, но и экономически эффективно разрабатывать как месторождения с высокой выработкой запасов, так и новый перспективный нефтяной проект. В этом году мы продолжим работу по выбору оптимальных сценариев развития по всем направлениям", – подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров.

Добавим, что в 2020-м на месторождениях "Газпромнефть-Хантоса" построено 302 скважины. Самая длинная пробурена на Южно-Приобском месторождении: ее общая протяженность составила более 5,4 тыс. метров, длина горизонтального ствола – более 2 тыс. метров.

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"Газпромнефть-Хантос" увеличил извлекаемые запасы на 39 миллионов тонн

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Теги: Газпромнефть-Хантос, запасы, бурение, центр нефтедобычи



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