Свердловский облсуд смягчил приговор бывшему генералу Романюку

В среду Свердловский областной суд изменил приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимиру Романюку и бывшему главе ОМВД по Ярославскому району Москвы Сергею Глущенко.

Напомним, первого обвиняли в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, второго - в посредничестве. Расследование показало, что в 2016 году в Екатеринбурге Романюк при помощи Глущенко неоднократно получал от местных бизнесменов, занимавшихся незаконной организацией и проведением азартных игр, взятки на общую сумму в 1,5 млн рублей.

Осенью прошлого года обоих приговорили к крупным срокам заключения: Глущенко получил 7,5 лет в колонии строгого режима и штраф 2 млн рублей, а Романюк - 8,5 лет "строгача" и штраф 2 млн рублей. Оба осужденных обжаловали приговор.

Сегодня апелляция была рассмотрена. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, приговор суда первой инстанции изменен: Сергею Глущенко путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 7 лет и 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему зачтено время содержания под домашним арестом в период с 6 октября 2018 по 10 сентября 2020 года. Кроме этого, Свердловский областной суд исключил дополнительное наказание в виде штрафа, а также отменил арест имущества.

Что касается Владимира Романюка, путем частичного сложения наказания ему назначено 8 лет и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима с лишением специального звания генерал-майора полиции. Бывшему силовику зачтено время под домашним арестом в период с 6 октября 2018 по 26 декабря 2019 года. Назначение Романюку дополнительного наказания в виде штрафа облсуд исключил, арест на имущество также отменил.

В остальной части приговор в отношении Глущенко и Романюка оставлен без изменения.

Напомним, задержали генерал-майора Романюка в 2018 году. В ходе вынесения приговора выяснилось, что переговоры о взятке тот вел прямо в служебном кабинете областного Главка полиции на улице Ленина.