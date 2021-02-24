В Челябинске движение трамваев частично восстановлено

В Челябинске частично восстановлено трамвайное движение.

Напомним, сегодня из-за погодных условий трамваи не смогли выйти на линию. Рельсы были заметены.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, восстановлено трамвайное движение по проспекту Победы от улицы Чичерина в сторону железнодорожного вокзала в полном объёме. Восстановлено движение трамвайного маршрута №3 "ЧМК-Завод Колющенко".

Также в ближайшее время будет запущен участок "ЧТЗ-Медгородок". Ведется расчистка направления на улице Чистопольская в Ленинском районе.