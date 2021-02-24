Путин сообщил, что планируются новые провокации против России

Владимир Путин сегодня, выступая на коллегии ФСБ, много говорил о необходимости защиты политического суверенитета России. Судя по всему, угрозу президент видит буквально во всех сферах.

"Уровень глобальных вызовов не снижается. На столь сложном фоне мы сталкиваемся с политикой сдерживания России, речь идет от последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие. Подорвать ценности, которые объединяют российское общество, поставить Россию под внешний контроль, как это происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве. Я не преувеличиваю, да вас и убежать в этом не надо", - начал Путин свое выступление.

"Достаточно познакомиться с публичными заявлениями глав целого ряда стран. Не пытаются даже скрывать. Дело, конечно, не в выступлениях, а в реальных, практических действиях. Целенаправленная информационная кампания идет. Идут анекдотичные попытки уличить нас и поднимаются теории заговора. Есть даже попытки поставить под сомнения наши достижения в медицине", - заявил глава государства, добавив, что спецслужбы донесли ему о планируемых в этой сфере провокациях. "Ну, мы к этому привыкли", - добавил Путин.

Также президент обвинил "внешние силы" в попытках "блокировать крупные международные проекты" (очевидно, речь о "Северном потоке-2"), "прямо вмешиваться в общественнукю и внутреннюю жизнь". "Это абсолютно бесперспективно", - резюмировал Путин.

"Суверенитет России, интересы, безопасность наших граждан – эти ценности являются основой нашего развития. Опираясь на растущие потенциал и возможности службы, надо обеспечить новое качество работы по всем направлениям", - пожелал он бывшим коллегам.