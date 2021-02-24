Миллер избран председателем правления "Газпрома" на новый срок

Алексей Миллер избран председателем правления "Газпрома" на новый пятилетний срок - с 31 мая 2021 года, сообщает ТАСС.

Миллер находится во главе компании 20 лет. Ранее неоднократно появлялись слухи о его отставке.

Так, в декабре источники "Коммерсанта" заявляли, что в мае 2021 года, когда у Миллера истечет очередной пятилетний контракт с "Газпромом", продления не будет.

Ранее эксперт Финансового университета Игорь Юшков сообщил Накануне.RU, что проблемы с газопроводом "Сила Сибири" могут стать серьезным аппаратным ударом по главе "Газпрома".