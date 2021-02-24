24 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту смерти машиниста в цехе НТМК

По факту гибели 33-летнего машиниста крана, скончавшегося в конверторном цехе НТМК (входит в "ЕВРАЗ") следствием возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в ночь на 23 февраля в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, в кабине машиниста произошло возгорание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе расследования будут установлены причины возгорания, которые впоследствии привели к смерти рабочего. На данный момент проводятся допросы и осмотр документации, имеющей отношение к трагедии.

Напомним, что в ночь трагедии мужчина находился на своем рабочем месте - в кабине мостового крана, в которой, по неустановленной причине, произошло возгорание. Согласно имеющимся сведениям, машинист принял меры к тушению пламени, а затем попытался подогнать кабину крана к посадочной площадке. Потерпев неудачу, мужчина выпрыгнул из кабины, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Сегодня также стало известно, что заработавший миллиардное состояние в России, имеющий долю акций "ЕВРАЗ" Роман Абрамович уже в этом году может стать счастливым владельцем новой яхты Solaris. Сейчас судно строится на немецкой верфи Lloyd Werft. Эксперты оценивают ее стоимость в $200-300 млн и отмечают, что таких роскошных лодок "сопровождения" нет даже у королевских семей Ближнего Востока.

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В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту смерти машиниста в цехе НТМК

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Теги: машинист крана, Нижний Тагил, смерть, возгорание



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