В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту смерти машиниста в цехе НТМК

По факту гибели 33-летнего машиниста крана, скончавшегося в конверторном цехе НТМК (входит в "ЕВРАЗ") следствием возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в ночь на 23 февраля в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, в кабине машиниста произошло возгорание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе расследования будут установлены причины возгорания, которые впоследствии привели к смерти рабочего. На данный момент проводятся допросы и осмотр документации, имеющей отношение к трагедии.

Напомним, что в ночь трагедии мужчина находился на своем рабочем месте - в кабине мостового крана, в которой, по неустановленной причине, произошло возгорание. Согласно имеющимся сведениям, машинист принял меры к тушению пламени, а затем попытался подогнать кабину крана к посадочной площадке. Потерпев неудачу, мужчина выпрыгнул из кабины, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

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