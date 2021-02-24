24 Февраля 2021
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Политика В России Москва
Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин призвал ФСБ защитить выборы в Госдуму от посягательств "из-за бурга"

Владимир Путин выступил на коллегии ФСБ по итогам 2020 года и отметил успехи службы в минувшем году. Он рассказал, что силами спецслужбы было предотвращено 72 преступления террористической направленности.

"Самая острая и самая опасная угроза – терроризм. В декабре была уничтожена последняя бандгруппа, действовавшая в Чечне и Ингушетии. Наносятся удары по террористам в Сирии. Было предотвращено 72 преступления террористической направленности. Это на четверть больше, чем годом ранее. Преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удается выявлять на стадии подготовки. Но названные цифры свидетельствуют и о том, что террористическая сеть пытается любыми способами расшириться. Надо учитывать, что главари террористов постоянно меняют свою тактику, используют новые приемы для пропаганды и втягивания. Надо уделить внимание и контактам террористов и зарубежных спецслужб. Все идет в ход – используют и террористов. И надо защищать места массового пребывания людей. Координировать работу ФСБ и других силовых служб в этом направлении", - сказал президент.

Также глава государства выделил такое направление как противодействие экстремизму и напомнил об одной из задач ФСБ: "пресечение любых попыток извне ущемлять право народа определять свою судьбу". Он напомнил, что предстоят выборы в Госдуму. "В этом году выборы должны быть защищены от любых провокаций. Надо действовать в правовом поле, опираться на поддержку граждан. Нужно разделять естественную конкуренцию политическую и действия, которые не имеют ничего общего с демократией, направлены на обслуживание чужих интересов, тех, про которых в народе говорят "из-за бугра" платят за эту деятельность, но не в наших интересах", - заявил Путин.

Он отметил еще несколько цифр. Так, спецслужбы пресекли в 2020 году деятельность 72 кадровых и 423 агентов иностранных спецслужб. "Нам есть что охранять", - прокомментировал президент. В сфере экономической безопасности была пресечена деятельность 87 преступных группировок. Количество только опасных атак на российские ресурсы, в том числе и государственные, выросло почти в 3,5 раза.

Глава государства отметил, что одним из ключевых направлений должна оставаться борьба с коррупцией. Особенно он призвал с хищениями госсредств при реализации крупных инфраструктурных проектов, строек, гособоронзаказа, а также средств, которые выделяются на борьбу с коронавирусом.

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Путин призвал ФСБ защитить выборы в Госдуму от посягательств "из-за бурга"

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Теги: фсб, выборы, безопасность, владимир путин



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