Политолог возмутился позицией федеральных СМИ насчет русского патриотизма

Политолог Сергей Михеев возмутился тем, как федеральные СМИ освещают национальный вопрос в России. По его мнению, русский патриотизм подается как какой-то неонацизм, в то время как для национальных республик это считается нормальным.

На встрече с лидерами думских партий президент Владимир Путин напомнил о русском народе как государствообразующем. Но многие федеральные каналы и почти все СМИ разбили его фразу на две части.

"Первую часть, где он сказал, что русский – это основа, никто не показывал. А вторую часть, где он говорил, что какой-то этнический, узкоэтнический, пещерный национализм "Россия для русских" – это плохо, показали все", – сказал Михеев на "Царьграде".

Он уверен, что внутри властных группировок до сих пор достаточно сильна русофобия. И считает, что графа "национальность" в паспорте была убрана именно для ослабления самоидентификации русских.

Напомним, в СССР свои комитеты компартии имели все национальные республики, кроме России.