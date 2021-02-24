В Госдуме уточнили наказание за оскорбление ветеранов

Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта о защите исторической правды, срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет. Об этом сообщила заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Кроме того, за действия, которые будут оскорблять ветеранов, последует до 5 млн рублей штрафа, передает ТАСС. Яровая добавила, что ответственность последует и за осквернение памяти ушедших ветеранов.

Напомним, ранее депутаты предложили оскорбления и клевету в адрес ветеранов приравнять к реабилитации нацизма. Яровая сообщала, что инициатива будет представлена в виде поправок ко второму чтению законопроекта (1064063-7) о запрете публичной демонстрации изображений военных преступников Второй мировой войны, принятого нижней палатой парламента 10 февраля в первом чтении.

Ранее за оскорбление ветерана был осужден оппозиционер Алексей Навальный. Суд приговорил его к штрафу в 850 тысяч рублей.