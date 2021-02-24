В Тюменской области из-за сильной метели перекрыли федеральную трассу

В Тюменской области восстанавливается движение легкового, грузового и общественного транспорта на участке федеральной автодороги "Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск". Дорога была перекрыта из-за сильного бокового ветра и снегопада. Сейчас ветер утих.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС, ранее из-за плохих погодных условий с 12.00 было ограничено движение с 246 километра по 375 километр. По данным ГИБДД из-за сильного бокового ветра и снегопада на ряде участков автодороги особенно опасен встречный разъезд транспортных средств.

Сейчас парковки на автодороге заполнены большегрузами, припаркованы они и на обочинах магистрали.

Для упорядочения движения, исключения заторов и аварийных ситуаций, грузовой автотранспорт будет выезжать на федеральную автодорогу колонами по 10 автомобилей, с интервалом в одну - две минуты. Далее движение будет осуществляться в штатном режиме.