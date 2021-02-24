Текслер поручил мобилизовать всю технику для ликвидации снежных заносов

В Челябинской области из снежных заносов эвакуировано 254 автомобиля, помощь оказана 1 тыс. 297 гражданам, 610 человек находятся в пунктах временного размещения.

Губернатор Алексей Текслер на заседании оперативного штаба поручил мобилизовать всю технику для максимально быстрой ликвидации снежных заносов и обеспечить пострадавшим необходимую гуманитарную помощь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам губернатора, движение на большинстве дорог на юге области было запрещено в 16 часов 23 февраля. Однако много машин было на дорогах. МЧС, дорожники и муниципальные службы активно работали и спасали людей. В результате помощь была оказана 1 тыс. 297 гражданам. В 15 пунктах временного размещения находятся 610 человек, в том числе 45 детей. Из снежных заносов эвакуировано 254 автомобиля, в том числе 39 грузовых и пять общественного транспорта

В настоящий момент ограничено движение транспорта по Брединскому, Кизильскому, Карталинскому, Варненскому, Троицкому, Чесменскому, Октябрьскому, Агаповскому, Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам.

На трассе Южноуральск – Магнитогорск в районе Петропавловска встал тюменский автобус. С водителем и пассажирами поддерживается связь. МЧС и дорожные службы ведут все необходимые работы.

Тяжелая техника встала на автодороге Скалистый-Луговой-Искра в районе поселка Луговой. Четыре автомобиля пытаются пробиться через снежный затор.