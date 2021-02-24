В свердловском Роспотребнадзоре рассказали, когда ждать третьей волны ковида

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, стоит ли ждать в регионе третьей волны коронавируса.

Ранее некоторые практикующие врачи выразили мнение, что может начаться третья волна COVID-19. Как сообщил Козловских на сегодняшнем брифинге, сейчас мы живем в эпоху второй волны, а чтобы случилась третья - необходимо, чтобы что-то изменилось.

"Предыдущий подъем заболеваемости был связан с формированием больших коллективов, запуском коллективов в учебный процесс, когда дети контактировали между собой и были вовлечены педагоги. Это послужило своеобразной причиной для запуска и подъема второй волны. Для того, чтобы состоялась третья волна, необходимо столь же кардинальное изменение взаимодействия людей, что сейчас в принципе довольно сложно. Либо изменение самого вируса", - отметил глава свердловского Роспотребнадзора.

По его словам, сейчас за этим наблюдают ученые со всего мира. Так, уже выявлено несколько штаммов ковида, например, британский, африканский и бразильский, но пока эти мутации не столь серьезны. В Свердловской области также отслеживают появление в регионе новых штаммов. Дмитрий Козловских уточнил, что пока на Среднем Урале не выявлено каких-либо нетипичных случаев коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге снимут "ковидные" ограничения, когда привьют 60% жителей.