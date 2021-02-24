24 Февраля 2021
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Общество Пермский край
Мотовилихинские заводы (2020) | Фото: Накануне.RU

"Мотовилихинские заводы" готовят к госиспытаниям боевую машину ТОС-2

Военный дивизион "Мотовилихинских заводов" и разработчик НПО "СПЛАВ" имени Ганичева приступил к подготовке боевой машины ТОС-2 "Тосочка" к государственным испытаниям. Работы идут в рамках гособоронзаказа на этот год. До конца 2021-го первые боевые машины должны пройти государственные испытания, по результатам которых будет принято решение об их постановке на вооружение, сообщили Накануне.RU в "Ростех-Капитал".
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"Осенью 2020 г. огнеметы "ТОС-2" успешно прошли опытные войсковые испытания в рамках учений "Кавказ-2020", где были продемонстрированы боевые возможности машин. По итогам испытаний мы получили обратную связь и провели детальную доработку по технической и боевой части, что позволяет нам приступить к финальному этапу – подготовке машин к госиспытаниям", - сказал генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Фёдоров.

ТОС-2 "Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками и установлена на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью. Комплекс имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнём. Кроме того, тяжёлый огнемёт оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

"Основная задача, стоящая перед "СПЛАВом", была сделать систему более мобильной, чтобы оперативно выполнять боевые задачи, перемещаясь по дорогам общего пользования. Данная боевая машина может использовать как старые реактивные снаряды, которые использовались в "Солнцепеке", так и ряд новых боеприпасов. Создавая новые снаряды, мы хотели добиться в первую очередь увеличение их дальности и могущества", - сказал генеральный директор НПО "СПЛАВ" имени Ганичева Александр Смирнов.

Впервые "Тосочка" была представлена общественности в июне 2020 г. на параде Победы в Москве. Четыре боевые машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Разработчик ТОС-2 – НПО "Сплав" имени Ганичева (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех – управляющей организации АО "НПК "Техмаш"). Изготовитель – ЗАО "Специальное конструкторское бюро", входит в группу предприятий ПАО "Мотовилихинские заводы", являющегося разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня.

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"Мотовилихинские заводы" готовят к госиспытаниям боевую машину ТОС-2

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Теги: ТОС-2, Тосочка, Мотовилихинские заводы



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