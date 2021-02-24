"Замочить – нет. Посмотреть – с удовольствием!" В гордуме обсудили "пропаганду" ЛГБТ через соцсети и СМИ

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Мещеряков всерьез обеспокоился тем, как в социальных сетях и российских СМИ преподносят людей, относящихся к ЛГБТ-сообществам. По его мнению, людям насильно навязывают пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, распространяя истории о жизни представителей меньшинств в российском обществе.

Так, на встрече с главой комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым Мещеряков предложил наказывать СМИ, делающие материалы про представителей ЛГБТ. Он также обратился с вопросом, как можно "остановить распространение содомии в нашем обществе".

Крашенинников подчеркнул, что в Конституции прописано определение брака – как союза между мужчиной и женщиной, в то время, как международные акты, противоречащие Конституции, на территории РФ не применяются. Это, в свою очередь, создает "правовое ограждение" для семей. Несмотря на это, по мнению депутата Госудмы, надо обратить внимание на те случаи, когда представители сексуальных меньшинств и правда пропагандируют свой образ жизни через СМИ.

"Уверяю вас: у нас желающих много, чтобы их, так сказать, замочить. Я к ним не отношусь, к тем, кто хочет их замочить, но посмотреть — с удовольствием! Потому что иногда, все-таки, есть случаи, когда это просто явно в интернете особенно. Технологии расширяются, с помощью этих технологий зараза расширяется гораздо быстрее", — заявил Крашенинников.

При этом он отметил, что преследовать представителей ЛГБТ, "как в советское время и вигитлеровской Германии" никто не собирается. Да и правовые возможности у этих людей значительно уже. Но если все же имеется необходимость ужесточать ответственность СМИ за пропаганду, то в Госудме готовы выслушать предложения Мещерякова.