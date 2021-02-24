Мишустин объявил о старте программы кредитования "ФОТ3.0" для пострадавшего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о старте годовой программы кредитования ФОТ3.0 для бизнеса из наиболее пострадавших от кризиса отраслей.

"Льготная программа ФОТ 2.0 завершается. Тем не менее, ряд отраслей не восстановились: общепит, спорт, туризм. Им необходима помощь государства. И сегодня хочу сообщить о новых мерах поддержки наиболее пострадавших отраслей. Президент одобрил новую годовую программу ФОТ 3.0", - сообщил председатель правительства на встрече с сенаторами.

По его словам, ставка по новой программе на оплату труда работников составит теперь не 2%, а 3%. Мишустин отметил, что это "небольшое повышение, учитывая, что экономика восстанавливается". "В течение шести месяцев бизнес не будет выплачивать основной долг в проценты по кредиту. И теперь в программу будут допущены от микро- до крупных предприятий", - рассказал Мишустин.

Потенциально, по расчетам правительства, помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. компаний, в которых работают 1,5 млн человек. "За это мы завершим вакцинирование людей, потом они смогут начать восстановление", - пояснил премьер-министр.