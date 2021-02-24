В Югре режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до конца марта

В Югре режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, людей, страдающих хроническими заболеваниями, беременных и граждан с пониженным иммунитетом продлен до 31 марта, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

Также обсуждается возможность возобновить проведение концертов в концертно-театральных организациях, филармониях, органных залах с заполняемостью зала не более 50% от общей вместимости с 1 марта. Спортивные сборные и клубы могут отправлять за пределы округа своих представителей. Рассматривается возможность снятия ограничений для выезда организованных групп (в том числе детей), направляемых на отдых, оздоровление, физкультурные и спортивные, культурно-массовые мероприятия.

Эпидемиологическую ситуацию по ОРВИ в округе оценивают как стабильную. Также за последние 12 недель в регионе продолжается стабильное снижение заболеваемости коронавирусом.

Власти продолжают вакцинацию от коронавируса - прививки были поставлены 16 247 югорчанам. На прошлой неделе в регион поступило 21,2 тыс. доз вакцины.

Отметим, что на дополнительное финансирование больниц округа Правительство РФ выделило 249 млн руб.