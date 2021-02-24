На Южном Урале 30 тысяч человек остаются без энергоснабжения

В Челябинской области примерно 30 тысяч человек остаются без энергоснабжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

По словам главы региона Алексея Текслера, большое количество населенных пунктов осталось без электричества, на контроле восстановление энергоснабжения в девяти муниципальных образованиях.

Сетевые компании еще ночью перешли на особый режим работы. На помощь направлены бригада "МРСК Урала" из Перми и Кунгура и дополнительные единицы спецтехники. Работы по восстановлению сетей продолжаются.

Напомним, ликвидация последствий затрудняется из-за продолжающейся непогоды. В регионе сохраняется шквалистый ветер и метель. На дорогах области введены ограничения.

Алексей Текслер на оперативном штабе поручил в максимально короткие сроки решить проблему с энергоснабжением и оказанием помощи пострадавшим вследствие непогоды.