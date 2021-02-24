24 Февраля 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: pics.cry.ru

Вирусолог объяснил стабильное число смертей при снижающемся уровне заболеваемости коронавирусом

В НИЦ им. Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина от коронавируса, объяснили диспропорцию: заболеваемость COVID-19 в России стабильно падает, но смертность от коронавируса держится примерно на одном уровне, ее снижение непропорционально темпам снижения заболеваемости.

Вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн указывает на то, что уровень смертности примерно на 2-3 недели отстаёт от показателей выявляемых случаев COVID-19.

"Человек умирает примерно через 2-3 недели после того, как он заболел. Когда кривая идет на одном уровне, все просто. А когда она повышается, а потом начинает снижаться, там нужно кривую летальности сдвинуть на 2-3 недели. Вы так и получите. То, что я подсчитывал, у меня получилось что-то на уровне 2% летальность", - сказал Альтшейн в интервью радио "Говорит Москва".

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Вирусолог объяснил стабильное число смертей при снижающемся уровне заболеваемости коронавирусом

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Теги: смертность от коронавируса, летальность, уровень заболеваемости



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