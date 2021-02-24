Грузия разрешила въезд россиянам с отрицательным COVID-тестом

Россияне с марта смогут въехать в Грузию при наличии отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости.

Напомним, власти Грузии с 1 февраля сняли значительное количество ограничительных мер, в том числе открыли границы и возобновили авиасообщение с другими государствами.

При этом в страну с документом о результатах ПЦР-теста могли въехать только граждане стран ЕС. Остальным иностранцам требовалось предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации.

Теперь в список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия.

Стоит отметить, гражданское авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено задолго до пандемии. Формальным основанием для этого стали долги грузинских компаний за пользованием аэронавиационными и другими услугами на российской территории.