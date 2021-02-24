24 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

Уралец получил два года "строгача" за удары по машине полицейского

На Среднем Урале суд вынес приговор жителю поселка Сосновый Бор. Его признали виновным в нападении на полицейского и отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в мае прошлого года: участковый ОМВД России по Артемовскому району прибыл на служебном автомобиле в Сосновый Бор для проверки сигнала о преступлении. Там он увидел драку между двумя местными жителями. Силовик вмешался в ситуацию и успокоил мужчин, а затем вернулся в машину.

В это время к сотруднику полиции подошел один из драчунов, который был пьян. В присутствии других людей он стал оскорблять стража порядка грубой нецензурной бранью. Участковый попытался выйти из автомобиля, однако агрессор стал наносить удары кулаком по двери машины. В результате этих действий полицейский получил телесные повреждения.

Как отметили в прокуратуре, свою вину мужчина признал частично. Артемовский городской суд назначил ему два года и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

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Уралец получил два года "строгача" за удары по машине полицейского

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Теги: полицейский, нападение, суд, Средний Урал



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