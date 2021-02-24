Авиакомпания Utair возобновляет авиасообщение между Тюменью и Екатеринбургом

Авиакомпания Utair возобновляет авиасообщение между Тюменью и Екатеринбургом. Полеты между городами начнутся с 5 марта по пятницам и воскресеньям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Вылет из Тюмени в 18.00, из Екатеринбурга — в 20.00. Цена билетов от 1485 рублей.

"Прямой рейс между двумя крупными центрами нужен жителям, поэтому с марта Utair возобновляет авиасообщение по маршруту Тюмень — Екатеринбург. Рейс поможет пассажирам сэкономить время на дорогу: перелет займет всего 1 час 10 минут", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Отметим, что расстояние между городами составляет 330 километров. Добраться можно на автобусе, время в пути, в среднем, составляет пять часов. За четыре с половиной часа можно доехать на скоростной "Ласточке" или за шесть часов - на поезде дальнего следования.

Напомним, 30 ноября в заксобрании Свердловской области состоялось заседание согласительной комиссии. Ее члены приняли поправки к региональному бюджету. Одной из них было утверждение выделения 5,3 млн руб. на "организацию прямого авиасообщения с Тюменской областью". 13 ноября принят приказ Росавиации, согласно которому, предполагается в сроки 2 января – 31 мая 2020 г. организовать авиамаршрут Тюмень – Екатеринбург. Перевозки четырежды в неделю будет осуществлять "ЮТэйр".

Общая сумма субсидии определяется в соответствии с постановлением. Доля софинансирования из федерального бюджета – 39%, остальные деньги должны быть заложены в бюджете регионов. Сумма, учтенная в проекте закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 гг.", составляет половину суммы, подлежащей финансированию из региональных бюджетов Свердловской и Тюменской областей. Вопросы выделения средств на последующие годы будут решаться отдельно с учетом оценки востребованности и эффектов от субсидирования авиасообщения в 2020 г.

Депутаты Тюменской областной думы ранее выразили сомнения, что организация рейсов между городами является экономически обоснованной, при условии существующих альтернативных способах добраться из одного города в другой.