Космонавты не смогли заклеить предполагаемое место второй трещины на МКС

Экипажу МКС не удалось заклеить пластиковой заплаткой предполагаемый участок поверхности со второй трещиной.

Как сообщил космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом, что-то препятствует этому.

Наземные специалисты посоветовали Рыжикову обследовать стенку модуля микроскопом.

Ранее стало известно, что экипажу удалось обнаружить предполагаемое второе место утечки воздуха. Его планировали заклеить пластиковыми панелями для того, чтобы проверить, находится ли здесь трещина, передает "Интерфакс".

О проблемах в воздушной системе стало известно 20 августа. Предположительно, она могла появиться из-за столкновения станции с микрометеоритами или космическим мусором. Пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента МКС и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали утечек. 25 сентября экипаж Международной космической станции (МКС) изолировался на российском сегменте для поиска утечки атмосферы.

29 сентября место утечки было локализовано - воздух сочился в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", в котором находится научная аппаратура.

Стартовавший к МКС 14 октября экипаж взял с собой оборудование для поиска места утечки воздуха и герметический материал для устранения неполадок.