24 Февраля 2021
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9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, медали, награды, ордена (2020) | Фото: Накануне.RU

"Делается многое": Песков рассказал, что думает Путин об уровне жизни ветеранов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о том, как оценивает Владимир Путин уровень жизни ветеранов в нашей стране.

"Вы знаете, что для обеспечения ветеранов за последние десятилетия было сделано много. Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным. Но если взять с точки зрения обеспечения жильем, обеспечения услугами здравоохранения и так далее, то делается действительно многое", - заявил Песков журналистам.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян высказывалась в аналогичном ключе по поводу пенсий в России. Она, в частности, сказала: "Говорят - пенсии маленькие (...) Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?".

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"Делается многое": Песков рассказал, что думает Путин об уровне жизни ветеранов

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Теги: владимир путин, дмитрий песков, ветераны, уровень жизни, маргарита симоньян



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