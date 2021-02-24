Движение по трассе Тюмень – Омск ограничено из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий движение по трассе Тюмень – Омск с 246 по 376 километр ограничено. Об этом сообщает в пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Ограничения введены с 12.00 вплоть до улучшения погодных условий. Особенно опасен встречный разъезд транспортных средств из-за сильного бокового ветра и снегопада. Трасса закрыта в Ишимском и Абатском районах региона. Соблюдение введенных ограничений контролируется нарядами ДПС.

Всем водителям рекомендовано останавливаться на АЗС, специальных парковках для большегрузов, а также у кемпингов и гостиниц.