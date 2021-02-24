Житель Магнитогорска получил 18,5 лет колонии строгого режима за убийство тещи и ее родственницы

27-летнего жителя Магнитогорска приговорили к 18,5 годам в колонии строгого режима за убийство двух женщин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в угрозе убийством, умышленном уничтожение имущества, незаконном приобретении оружия и умышленном убийстве двух лиц.

В марте 2019 г. мужчина поссорился с бывшей супругой и тещей и приехал к ним домой с пистолетом. Он несколько раз выстрелил в голову тещи и зашедшей к ней в гости родственницы. От полученных ранений женщины скончались.

В соседней комнате находились пятеро малолетних детей, которые и сообщили о случившемся родственникам.

Накануне убийства мужчина избил бывшую жену и угрожал ей убийством.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным, заслуживающим снисхождения по ряду преступлений. Суд приговорили его к 18,5 годам в колонии строгого режима.