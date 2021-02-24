Вакцина Pfizer не одобрена и не прошла достаточных испытаний - власти США

24 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
вич-инфекция, шприц (2016) | Фото: Simptomed.ru

Вакцина Pfizer не одобрена и не прошла достаточных испытаний - власти США

Вакцина от коронавируса корпораций Pfizer и BioNTech - это неутвержденная вакцина, которая не прошла достаточных испытаний. Об этом заявило американское агентство FDA (Food and Drug Administration) Министерства здравоохранения и социальных служб, которое занимается контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств и других изделий в специальном информационном бюллетене с переводом на многие языки, в том числе русский.
Читайте также:

В бюллетене подчеркивается, что "вакцина от COVID-19 Pfizer BioNTech - это неутвержденная вакцина" и она "не проходила проверку в таком же объеме, как утвержденные или одобренные FDA продукты".

"Вакцины, одобренной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для профилактики COVID-19 не существует", - напоминает агентство.

Несколько раз отмечается, что вакцина может предотвращать заражение, но доказательств пока нет, при этом она может действовать не на всех, а срок действия ее защитных свойств в настоящее время неизвестен.

В то же время, перечисляя возможные побочные эффекты, FDA указывает, что список не исчерпывающий.

"Могут возникнуть серьезные и неожиданные побочные эффекты. Исследование вакцины Pfizer BioNTech COVID-19 продолжается в ходе клинических испытаний", - говорится в бюллетене.

Агентство призывает не забывать, что оно разрешило лишь экстренное применение вакцины, но не одобряло и не утверждало ее, так как для этого нужно проводить обширные испытания. То есть признало, что людям колют экспериментальный препарат, который, к слову, основан на технологиях, которые ранее на людях не применялись.

Отдельно отмечается, что решение о прививке принимает сам человек и если он решит не вакцинироваться, это не повлияет на его обычное медицинское обслуживание.

Как сообщало Накануне.RU, вакцина же привела к ряду неприятных последствий. Так, в Израиле после вакцинации резко выросла смертность у привитых. В США умерли более тысячи привитых. В Европе также многочисленны случаи резкого роста смертности среди стариков после вакцинации.

В США обе используемые вакцины, Pfizer и Moderna, получили разрешение на экстренное использование из-за отсутствия альтернативных лекарств. Если бы была альтернатива вакцинам, то они не смогли бы получить такое разрешение, о чем говорится в законе США о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах. И тогда пришлось бы проходить обычную процедуру лицензирования, включая более обширные испытания на безопасность. Возможно, что в интересах производителей вакцин и были заблокированы поиски лекарств против коронавируса и все свелось исключительно к вакцинации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вакцина Pfizer не одобрена и не прошла достаточных испытаний - власти США

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, вакцина, вакцинация, США



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети