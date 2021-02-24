Вакцина Pfizer не одобрена и не прошла достаточных испытаний - власти США

Вакцина от коронавируса корпораций Pfizer и BioNTech - это неутвержденная вакцина, которая не прошла достаточных испытаний. Об этом заявило американское агентство FDA (Food and Drug Administration) Министерства здравоохранения и социальных служб, которое занимается контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств и других изделий в специальном информационном бюллетене с переводом на многие языки, в том числе русский.

В бюллетене подчеркивается, что "вакцина от COVID-19 Pfizer BioNTech - это неутвержденная вакцина " и она " не проходила проверку в таком же объеме , как утвержденные или одобренные FDA продукты".

"Вакцины, одобренной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для профилактики COVID-19 не существует", - напоминает агентство.

Несколько раз отмечается, что вакцина может предотвращать заражение, но доказательств пока нет, при этом она может действовать не на всех , а срок действия ее защитных свойств в настоящее время неизвестен.

В то же время, перечисляя возможные побочные эффекты, FDA указывает, что список не исчерпывающий.

" Могут возникнуть серьезные и неожиданные побочные эффекты . Исследование вакцины Pfizer BioNTech COVID-19 продолжается в ходе клинических испытаний", - говорится в бюллетене.

Агентство призывает не забывать, что оно разрешило лишь экстренное применение вакцины, но не одобряло и не утверждало ее, так как для этого нужно проводить обширные испытания. То есть признало, что людям колют экспериментальный препарат , который, к слову, основан на технологиях, которые ранее на людях не применялись.

Отдельно отмечается, что решение о прививке принимает сам человек и если он решит не вакцинироваться, это не повлияет на его обычное медицинское обслуживание.

Как сообщало Накануне.RU, вакцина же привела к ряду неприятных последствий. Так, в Израиле после вакцинации резко выросла смертность у привитых. В США умерли более тысячи привитых. В Европе также многочисленны случаи резкого роста смертности среди стариков после вакцинации.

В США обе используемые вакцины, Pfizer и Moderna, получили разрешение на экстренное использование из-за отсутствия альтернативных лекарств. Если бы была альтернатива вакцинам, то они не смогли бы получить такое разрешение, о чем говорится в законе США о пищевых продуктах, лекарствах и косметических средствах. И тогда пришлось бы проходить обычную процедуру лицензирования, включая более обширные испытания на безопасность. Возможно, что в интересах производителей вакцин и были заблокированы поиски лекарств против коронавируса и все свелось исключительно к вакцинации.