Исследование: Число сверхбогатых россиян к 2025 году вырастет

Число ультрахайнетов (людей с состоянием свыше 30 миллионов долларов, включая недвижимость по основному месту проживания) в России к 2025 году увеличится на 29%.

Их количество составит 10346 человек, говорится в докладе Wealth Report консалтинговой компании Knight Frank.

При этом за 2020 год наблюдалась отрицательная динамика: число сверхбогачей сократилось на 11% (до 8015).

Эксперты прогнозируют, что в течение ближайших пяти лет количество ультрахайнетов в мире вырастет на 27% (до 663 483 человек).

Лидерами по приросту станут Азия (+39%), Индонезия (+67%) и Индия (+63%), пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года выросло на $486 млн. Это произошло благодаря активному росту на мировых фондовых рынках в ноябре.

Совокупное богатство 22 граждан РФ, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, достигло 304,67 млрд долларов. В пересчете по текущему курсу это составляет 23,154 триллиона рублей - сумма, эквивалентная 21,6% российского ВВП.

Отмечалось, что суммарное состояние миллиардеров превышает размер федерального бюджета на 2021 год (21,52 трлн рублей) и общую сумму вкладов населения в банковской системе (21,724 трлн рублей).