24 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: kurer-sreda.ru

Суд снизил штраф Шибанову, "напавшему" на православного активиста в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение снизить штраф Максиму Шибанова, признанному виновным в причинении легкого вреда здоровью православному активисту Максиму Румянцеву.

Таким образом, из описательно-мотивировочной части приговора исключена часть о том, что Шибанов не признал свою вину, не принес потерпевшему свои извинения и не загладил вред причиненного преступления.

"Снизить размер назначенного Шибанову наказания в виде штрафа (35 тыс. руб.) до 5 тыс. руб. Снизить размер компенсации морального вреда определенного приговором мирового судьи до 15 тыс. руб. взыскав указанную сумму с Шибанова в пользу Румянцева. В части отказа мирового судьи в удовлетворении исковых требований Румянцева о взыскании утраченного заработка за один месяц в приговоре отменить. Исковые требования Румянцева в части взыскания утраченного заработка в размере 50 тыс. руб. оставить без рассмотрения. Требования Румянцева о взыскании с Шибанова расходов на оплату услуг представителю, участвовавшему в суде апелляционной инстанции в размере 23 тыс. руб., удовлетворить. В остальной части приговор мирового судьи оставить без изменений. Апелляционные жалобы осужденного Шибанова и его адвоката, а также дополнения к апелляционным жалобам оставить без удовлетворения", - заключили в суде.

Напомним, в апреле 2019 г. во время акции против строительства храма в сквере у Театра драмы у мужчин возник конфликт. На записи, представленной в суде, видно, как православный активист пристает к пришедшим на акцию людям. В конце концов, он подошел к Шибанову, назвал его "девочкой" и всячески провоцировал на драку. Не выдержав, Шибанов коснулся руками Румянцева, отчего тот растянулся на земле. А чуть позже написал на молодого человека заявление об избиении. В суде Румянцев заявил, что с 9 по 24 апреля находился на лечении с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга легкой степени. В связи с этим активист потребовал с Шибанова 500 тыс. руб. в счет морального вреда и 50 тыс. в счет материального из-за потери заработной платы на момент больничного.

30 ноября 2020 г. суд постановил Шибанова признать виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 главы 115 УК РФ и назначить штраф в размере 35 тыс. руб. в доход государства. Исковые требования потерпевшего удовлетворить частично: взыскать с Шибанова в пользу Румянцева в счет компенсации морального вреда 30 тыс. руб. За расходы по оплате услуг представителя в общем размере 57 тыс. 500 руб. Всего взыскать 87 тыс. 500 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Приговор может быть обжалован в период 10 дней.

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Суд снизил штраф Шибанову, "напавшему" на православного активиста в Екатеринбурге

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Теги: Екатеринбург, Максим Шибанов, Максим Румянцев, сквер, храм, суд



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