Правительство Белоруссии заморозило цены на товары первой необходимости

Совет министров Республики Белоруссия ввел временные ограничения цен на социально значимые товары первой необходимости. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на национальном правовом портале.

Ограничения введены на 62 товара, в том числе на ряд продуктов: рис, муку, гречку, манку, овсянку, перловку, хлеб, говядину, свинину, курятину, некоторые колбасы, рыбу, молоко и кисломолочные продукты, некоторые фрукты и овощи, сахар, а также на непродовольственные товары: мыло, туалетную бумагу, подгузники, спички. В перечне лекарств - 50 наименований.

"Юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок социально значимых товаров первой необходимости не допускать повышения цен с даты вступления в силу настоящего постановления по 28 февраля 2021 г. по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 г., а в случае отсутствия товаров на эту дату на предыдущую дату", - говорится в постановлении.

Но и в марте цены не должны сильно меняться: изменение стоимости перечисленных товаров не должно составить более 0,2% в месяц. Повышения выше этого процента должны будут согласовываться со специальной правительственной комиссией.

В Белоруссии в январе месячная инфляция составила 1,1% против 1,2% в декабре 2020 года. Годовая инфляция в январе (к январю 2020 года) продолжила расти и достигла 7,7%, передает "Интерфакс".

Напомним, в России в конце прошлого года было введено госрегулирование на сахар и подсолнечное масло, правда, пока оно "полудобровольное" – администрируется не правительством, а соглашениями между ритейлерами и производителями продуктов.