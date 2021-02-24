Тюмень и Сургут опередили Москву и Санкт-Петербург в рейтинге самых комфортных городов России

Сургут и Тюмень оказались комфортнее Москвы и Петербурга для жизни, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования института территориального планирования "Урбаника".

Самыми доступными по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень (эти города набрали свыше 35 из 50 возможных баллов по этому показателю). Сложнее всего жить, по версии "Урбаники", в Армавире, Севастополе и Уссурийске (около 20 баллов). К наиболее комфортным с точки зрения качества среды урбанисты отнесли Краснодар, Тюмень и Самару (более 38 баллов из 50 возможных). На последнем месте по этому показателю оказалась Чита (менее 26 баллов).

Москва в новом рейтинге поднялась с 52 места на пятое. А Калуга вылетела из пятерки лучших городов, опустившись на 18-ую позицию. Также в первую пятерку вошел Санкт-Петербург.

В рейтинге ранжированы 100 российских городов с населением выше 173 тыс. человек. Не учитывались спутники Москвы (Балашиха, Подольск, Химки и другие), поскольку, как считает "Урбаника", по территориальной и экономической структурам они являются частью столицы. Кроме того, из-за особых климатических, социальных и экономических условий исключен Норильск.



Основным источником данных стал Росстат. Использовалась также информация МВД, консультантов рынка недвижимости, климатические показатели местности.



В рейтинге каждый город мог набрать 100 баллов, которые складывались из результатов в двух группах, в каждой из которых город мог набрать 50 баллов.

