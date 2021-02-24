ВСУ начали подготовку к наступлению в городских условиях

Еще в прошлом году ВСУ начали подготовку к наступательным действиям в городских условиях. Об этом заявил главнокомандующий и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

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По его словам, войска готовятся "ко всем возможным вариантам развития ситуации". При этом со стороны ДНР и ЛНР признаков подготовки наступления нет, признал он.

В последние недели ситуация в Донбассе вновь обострилась. Украинские войска ежедневно обстреливают позиции республик. По этому поводу киевский СНБО принял даже некое секретное решение, заявил секретарь Алексей Данилов. Также решено вернуться к доработке пяти сценариев развития событий. Каких именно - неизвестно.

МИД ДНР заявил, что если Киев начнет наступление, то это "может привести к непоправимым последствиям на всех фронтах, а ответственность за это ляжет лично на них".

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал вчера по итогам заседания Генассамблеи ООН о ситуации в Донбассе, что "безрассудная игра Киева и его западных коллег может иметь самые негативные последствия для Украины".