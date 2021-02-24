24 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
ДТП, Златоуст, (2021) | Фото: ГИБДД Челябинской области

В Челябинской области студент техникума погиб в ДТП на трассе

В Златоусте в условиях снегопада иномарка врезалась в ограждение и слетела в кювет. В ДТП погиб девятнадцатилетний водитель, сообщили Накануне.RU в УГИБДД по области.

Авария произошла сегодня утром на 19 км автодороги Златоуст – Куса. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia Spectra в условиях снегопада не справился с управлением, совершил наезд на ограждение, после чего автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП водитель погиб. В иномарке была девушка. Ей была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

ДТП, Златоуст,(2021)|Фото: ГИБДД Челябинской области

Известно, что молодые люди являются студентами техникума Златоуста и ехали на учебу.

У погибшего стаж вождения составляет один год. За это время он девять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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В Челябинской области студент техникума погиб в ДТП на трассе

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Теги: студент, ДТП, трасса, снегопад,



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