В Дагестане третья с начала года вспышка острой кишечной инфекции

21 человек (19 из них – дети) госпитализирован в больницу в Каспийске (Дагестан) с симптомами острой кишечной инфекции.

"В центральную городскую больницу города Каспийск с подозрением на острую кишечную инфекцию поступил 21 человек, из них 19 - дети в возрасте от трех месяцев до 14 лет и двое взрослых. Основные признаки отравления - температура, тошнота, рвота", - цитирует ТАСС источник в администрации города.

Власти региона, в том числе прокуратура, уже начали проверку.

Стоит отметить, что это уже третья с начала года вспышка ОКИ (или попросту массовое отравление) в Дагестане.

В середине января более 300 человек попали в больницы Буйнакска (большая часть – тоже дети). В результате проверки выяснилось, что причиной отравления была некачественная вода в городской системе водопровода.

Также с 1 по 4 февраля 30 школьников обратились в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в животе и повышенной температурой.