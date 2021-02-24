24 Февраля 2021
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Общество За рубежом
рейс 9268, самолет, крушение, когалымавиа (2015) | Фото: bbc.com

Суд в Египте пересмотрит дело об авиакатастрофе над Синаем

Апелляционный суд Каира направил на пересмотр иск родственников россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа", сообщает "Коммерсантъ".

Речь идет об обращении отца одного из погибших. Не исключено, что остальные 110 также будут отправлены на пересмотр.

Ответчиками по делу проходят бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил и трое министров — внутренних дел, финансов и гражданской авиации. Родственники погибших настаивают на преступной халатности властей, из-за которой на борт самолета пронесли бомбу.

По данным газеты, суд первой инстанции посчитал, что стандарты безопасности были соблюдены.

31 октября 2015 года вылетевший из аэропорта Шарм-эш-Шейха самолет А321 "Когалымавиа" взорвался в воздухе над полуостровом Синай. Жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа (всего — 224 человека). В России случившееся признали терактом. В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывное устройство в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы аэропорта. Египет до сих пор не признает случившуюся катастрофу терактом. После катастрофы Россия прервала с Египтом чартерное и регулярное воздушное сообщение.

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Суд в Египте пересмотрит дело об авиакатастрофе над Синаем

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Теги: египет, синай, авиакатастрофа, самолет А321



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