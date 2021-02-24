Екатеринбуржец, взявший в заложники девушку под угрозой самосожжения, страдает шизофренией

Житель Екатеринбурга, взявший в заложники незнакомую ему девушку в августе прошлого года, предстанет перед судом. Экспертиза показала невменяемость мужчины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, комиссия экспертов заключила, что екатеринбуржец страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении. В связи с этим он представляет социальную опасность для себя и окружающих и нуждается в применении к нему принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Соответствующее постановление направлено вместе с другими материалами уголовного дела в Кировский районный суд г. Екатеринбурга для применения принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины.

Напомним, что инцидент произошел 8 августа у подъезда дома по ул. Шарташская. Мужчина, приставив к горлу потерпевшей 1995 г.р. нож, завел ее к ней же в квартиру, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью для розжига и угрожал поджечь. При этом никаких действий сексуального характера в отношении шокированной девушки предпринято не было. Благодаря оперативным действиям сотрудников МВД, трагедии удалось избежать.