В Югре девочка получит компенсацию за травмы, полученные после падения в колодец

В Ханты-Мансийске девочка получит компенсацию за травмы, полученные в результате падения в колодец, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.

В сентябре 2020 г. несовершеннолетняя пострадавшая, гуляя по улице Мира в Ханты-Мансийске, упала внутрь колодца и получила ушибы. Проверка показала, что летом того же года строительная компания укладывала там асфальт. Нарушив технологию работ, колодец не был закрыт, что и привело к трагедии. После получения директором компании прокурорского представления нарушения устранили.

Прокурор в интересах ребенка обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил его полностью. Сумма компенсации не уточняется.