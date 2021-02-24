24 Февраля 2021
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Политика В России Москва
Павел Крашенинников (2020) | Фото: Госдума РФ

В Госдуме предложения Михалкова о лишении гражданства сочли антиконституционными

В Госдуме предложение Никиты Михалкова лишать гражданства за призывы к введению санкций в отношении России назвали антиконституционным.

По словам главы думского комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, Конституция не предусматривает возможность отчуждения гражданства, человек может только отказаться от него сам.

"Как к этому можно относиться, если в Конституции написано, что нельзя отнимать гражданство? Оно не отчуждаемо по рождению. Человек только сам может отказаться", - цитирует Крашенинникова ТАСС.

Интересно, что в Кремле не так остро встретили эту инициативу. "Первым на эту тему высказался Дерипаска, он предложил уголовное наказание. Мы живем во время, когда происходит злоупотребление рестрикциями, поэтому тема весьма актуальна и такие предложения наверняка будут обсуждаться", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.

Напомним, в эфире телеканала "Россия 24" Михалков заявил: "Когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой...". По мнению режиссера, статья должна быть прописана так, чтобы не было злоупотреблений. "Мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения из точки в пространство страны", — полагает режиссер.

Впрочем, признание депутатом верховенства Конституции над предложениями Михалкова вовсе не значит, что парламент не отреагирует на призывы к санкциям. Сейчас в Госдуме на подготовке ко второму чтению находится законопроект, который вводит ответственность за призыв к введению санкций в отношении России или отдельных российских чиновников. "Этот поступок (призывы к санкциям – прим. ред.), думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия", - добавил спикер Госдумы.

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В Госдуме предложения Михалкова о лишении гражданства сочли антиконституционными

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Теги: павел крашенинников, гражданство, конституция, никита михалков



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