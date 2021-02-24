ТМК и Группа Синара поддержали этап всероссийской студенческой олимпиады "Я-профессионал"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа Синара в четвертый раз поддержали молодежные инженерные форумы, которые проходят в Сочи в рамках Всероссийской студенческой олимпиады "Я — профессионал", сообщали в пресс-службе ТМК. Мероприятия, организованные Уральским федеральным университетом (УрФУ), собрали студентов из ведущих вузов Москвы и регионов России.

Форумы "Материаловедение и строительство" и "Программная инженерия и радиотехника" проходят с 20 февраля по 7 марта. В них принимают участие студенты ведущих вузов Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга и других городов.

Образовательная программа каждого из форумов рассчитана на семь дней. Участники поссещают лекции и мастер-классы, которые проводят топ-менеджеры и руководители предприятий ТМК, Группы Синара и других компаний, а также преподаватели УрФу. ТМК и Корпоративный университет ТМК2U знакомят студентов с инновационными технологиями и материалами, которые используются при производстве трубной продукции, обучают техникам коммуникации и работы с большими объемами информации, проводят пленарную дискуссию о выборе профессии и построении карьеры, организовывают ярмарки вакансий.