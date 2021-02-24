ТМК и Группа Синара поддержали этап всероссийской студенческой олимпиады "Я-профессионал"

24 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что стоит за новым взлётом биткоина?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование
Инженерный форум УрФУ (2021) | Фото: tmk-group.ru

ТМК и Группа Синара поддержали этап всероссийской студенческой олимпиады "Я-профессионал"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Группа Синара в четвертый раз поддержали молодежные инженерные форумы, которые проходят в Сочи в рамках Всероссийской студенческой олимпиады "Я — профессионал", сообщали в пресс-службе ТМК. Мероприятия, организованные Уральским федеральным университетом (УрФУ), собрали студентов из ведущих вузов Москвы и регионов России.

Форумы "Материаловедение и строительство" и "Программная инженерия и радиотехника" проходят с 20 февраля по 7 марта. В них принимают участие студенты ведущих вузов Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга и других городов.

Образовательная программа каждого из форумов рассчитана на семь дней. Участники поссещают лекции и мастер-классы, которые проводят топ-менеджеры и руководители предприятий ТМК, Группы Синара и других компаний, а также преподаватели УрФу. ТМК и Корпоративный университет ТМК2U знакомят студентов с инновационными технологиями и материалами, которые используются при производстве трубной продукции, обучают техникам коммуникации и работы с большими объемами информации, проводят пленарную дискуссию о выборе профессии и построении карьеры, организовывают ярмарки вакансий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ТМК и Группа Синара поддержали этап всероссийской студенческой олимпиады "Я-профессионал"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Трубная металлургическая компания, Группа Синара, всероссийская студенческая олимпиада



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети