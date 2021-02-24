В социальных учреждениях Южного Урала отменили режим превентивной изоляции

В Челябинской области снят режим превентивной изоляции в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

К обычному режиму работы вернулись девять психоневрологических интернатов, семь государственных домов престарелых и инвалидов и два государственных центра содействия семейному воспитанию Челябинской области.

Как рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, в учреждениях продолжат соблюдать все противоэпидемические мероприятия – масочный режим, термометрию, постоянный мониторинг состояния сотрудников и проживающих, регулярную дезинфекцию помещений в течение дня, использование оборудования для обеззараживания воздуха и др. Раз в 14 дней все сотрудники будут проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.

Режим превентивной изоляции в учреждениях был введен с апреля 2020 г. За это время состоялось 20 смен, каждая из которых длилась 14 дней.