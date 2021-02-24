В России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 218 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 200 902 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов, выздоровели 3 751 562 человека.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 1417
Санкт-Петербург - 909
Московская область - 695
Нижегородская область - 397
Ростовская область - 304
Воронежская область - 303
Самарская область - 280
Иркутская область - 239
Пермский край - 222
Челябинская область - 221
Саратовская область - 206
Волгоградская область - 204
Пензенская область - 190
Свердловская область - 187
Вологодская область - 185
Ленинградская область - 177
Красноярский край - 172
Краснодарский край - 156
Ярославская область - 155
Республика Карелия - 150
Архангельская область - 149
Тверская область - 149
Курская область - 143
Алтайский край - 142
Республика Башкортостан - 142
Кировская область - 131
Владимирская область - 131
Тульская область - 130
Омская область - 128
Тамбовская область - 126
Ханты-Мансийский автономный округ - 125
Калужская область - 121
Ульяновская область - 121
Липецкая область - 115
Новосибирская область - 112
Калининградская область - 110
Астраханская область - 110
Забайкальский край - 109
Брянская область - 105
Республика Бурятия - 103
Ивановская область - 103
Белгородская область - 102
Приморский край - 99
Оренбургская область - 99
Мурманская область - 95
Удмуртская Республика - 95
Орловская область - 94
Хабаровский край - 90
Тюменская область - 89
Новгородская область - 88
Смоленская область - 85
Ставропольский край - 84
Республика Коми - 82
Курганская область - 77
Рязанская область - 75
Кабардино-Балкарская Республика - 74
Республика Крым - 72
Севастополь - 68
Кемеровская область - 68
Республика Мордовия - 57
Псковская область - 54
Томская область - 54
Республика Чувашия - 53
Республика Татарстан - 52
Республика Саха (Якутия) - 50
Амурская область - 49
Сахалинская область - 47
Костромская область - 46
Ямало-Ненецкий автономный округ - 45
Республика Дагестан - 45
Республика Калмыкия - 42
Карачаево-Черкесская Республика - 42
Камчатский край - 37
Республика Марий Эл - 37
Республика Северная Осетия-Алания - 34
Республика Ингушетия - 19
Республика Адыгея - 16
Республика Хакасия - 15
Республика Алтай - 11
Чеченская Республика - 11
Республика Тыва - 8
Магаданская область - 5
Ненецкий автономный округ - 4
Чукотский автономный округ - 3
Еврейская автономная область - 3