24 Февраля 2021
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Общество В России
Фото врача из ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 218 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 200 902 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов, выздоровели 3 751 562 человека.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 1417

Санкт-Петербург - 909

Московская область - 695

Нижегородская область - 397

Ростовская область - 304

Воронежская область - 303

Самарская область - 280

Иркутская область - 239

Пермский край - 222

Челябинская область - 221

Саратовская область - 206

Волгоградская область - 204

Пензенская область - 190

Свердловская область - 187

Вологодская область - 185

Ленинградская область - 177

Красноярский край - 172

Краснодарский край - 156

Ярославская область - 155

Республика Карелия - 150

Архангельская область - 149

Тверская область - 149

Курская область - 143

Алтайский край - 142

Республика Башкортостан - 142

Кировская область - 131

Владимирская область - 131

Тульская область - 130

Омская область - 128

Тамбовская область - 126

Ханты-Мансийский автономный округ - 125

Калужская область - 121

Ульяновская область - 121

Липецкая область - 115

Новосибирская область - 112

Калининградская область - 110

Астраханская область - 110

Забайкальский край - 109

Брянская область - 105

Республика Бурятия - 103

Ивановская область - 103

Белгородская область - 102

Приморский край - 99

Оренбургская область - 99

Мурманская область - 95

Удмуртская Республика - 95

Орловская область - 94

Хабаровский край - 90

Тюменская область - 89

Новгородская область - 88

Смоленская область - 85

Ставропольский край - 84

Республика Коми - 82

Курганская область - 77

Рязанская область - 75

Кабардино-Балкарская Республика - 74

Республика Крым - 72

Севастополь - 68

Кемеровская область - 68

Республика Мордовия - 57

Псковская область - 54

Томская область - 54

Республика Чувашия - 53

Республика Татарстан - 52

Республика Саха (Якутия) - 50

Амурская область - 49

Сахалинская область - 47

Костромская область - 46

Ямало-Ненецкий автономный округ - 45

Республика Дагестан - 45

Республика Калмыкия - 42

Карачаево-Черкесская Республика - 42

Камчатский край - 37

Республика Марий Эл - 37

Республика Северная Осетия-Алания - 34

Республика Ингушетия - 19

Республика Адыгея - 16

Республика Хакасия - 15

Республика Алтай - 11

Чеченская Республика - 11

Республика Тыва - 8

Магаданская область - 5

Ненецкий автономный округ - 4

Чукотский автономный округ - 3

Еврейская автономная область - 3

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В России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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