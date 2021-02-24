Евгений Анимица: Я всегда говорил своим студентам — у вас уникальная, элитная специальность

Главный советник при ректорате Уральского государственного экономического университета, основатель кафедры региональной, муниципальной экономики и управления Евгений Анимица был назван профессором 2020 года на Российском профессорском форуме в Москве. Один из авторов стратегии развития Екатеринбурга первым в России создал кафедру такого направления, к нему по-прежнему обращаются власти города и области для консультаций, составления расчетов, планов и прогнозов. В свои 83 он передает "детище" собственной ученице Елене Дворядкиной и надеется, что принципы обучения здесь сохранятся. О будущем кафедры, об актуальных вопросах экономического образования и о том, чем интересна тема духовно-нравственного подхода к экономике, Евгений Анимица рассказал в интервью Накануне.RU.

— Вам как основателю кафедры, наверное, очень трудно было создавать нечто новое? Расскажите, как это было и с какой целью затевалось?

— Это началось летом 1993 года, после распада СССР, когда стали утверждать, что в России будет новая для страны муниципальная экономика, и регионы получат больше прав и самостоятельности. Учитывая мои знания по экономике Урала, ибо обе диссертации были посвящены данному региону, я со своими коллегами решил создать кафедру региональной и муниципальной экономики. Сейчас-то проще простого кафедру открыть – достаточно лишь приказа ректора, а в те времена нужно было получить добро властей – и городских, и областных, а также министерства образования. Вообще слово "муниципалитет" было новым и малопонятным, в России до этого его знали в основном юристы, знатоки римского права.

— То есть, пришлось начинать работу с нуля – не было даже общепринятого понятия, что такое "муниципалитет", и с чем это "едят"?

— Да, нужно было писать учебные планы, составлять программы. Тогда пришлось изучать, какие учебные планы уже существуют за рубежом, я ознакомился где-то с 20 учебными планами разных университетов мира, даже японских. Потом, исходя из европейского, азиатского, российского опыта, мы всё это интегрировали и создавали свои. Учебников не было, естественно, пришлось писать самим.

— Значит, история вашей кафедры тесно переплетена с историей страны. На каких принципах всё создавалось?

— История нашей кафедры полностью вписывается в историю России, и главная задача кафедры, как и вуза в целом, отвечать на запросы государства. При формировании кафедры были заложены базовые принципы функционирования.

Первый принцип, по существу – психологический, члены кафедры – это единая дружная семья, единомышленники, с глубоким уважением друг с другом, взаимопониманием, взаимопомощью, взаимоподдержкой, стараются быстро и справедливо решаться вопросы бытия на кафедре.

Второй принцип – каждый преподаватель, будь он ассистент или профессор, должен постоянно учиться, чувствовать "пульс времени", совершенствовать свое мастерство, в первую очередь – в научно-исследовательском плане. У нас был сформулирован лозунг: "Ни дня без страницы", особенно для аспирантов и соискателей ученых степеней. И это дало свои зримые плоды: пять сотрудников кафедры стали докторантами экономических наук по региональной экономике. Кафедра РиМЭ постоянно эволюционирует, в учебном плане кафедры появляются новые учебные дисциплины, в частности быстро развивается новое направление – "экономическая безопасность".

Третий принцип, – студенты, как наши дети, с любыми вопросами обращались к сотрудникам кафедры в любое время. У нас были самые доверительные отношения со старостами групп. Каждый преподаватель был наставником трех-четырех студентов, начиная с первого курса. Все это способствовало подготовки высокообразованного, конкурентоспособного, гармонично развитого специалиста.

— А приведите примеры, знакомые нашим читателям?

— Вот, например, Андрей Злоказов, министр социальной политики области, это студент нашего первого выпуска. И тех, кто занимает ведущие позиции в городе и в области, много среди наших бывших студентов. Если сейчас прийти в городскую администрацию, то половина работников там – наши выпускники. Сам мэр города – А.М. Чернецкий – аспирант нашей кафедры.

— То есть, вы формировали управляющую элиту города и области?

— Да, я так и называл их, говорил, что мы готовим управленческую элиту. Мы подходим к студенту как к человеку уникальному. Наша специальность не массовая, не конвейерная. Я и мои коллеги так и говорили студентам – у вас уникальная, элитная специальность, которая требует очень высокого уровня знаний, умения работать в группе, быть коммуникабельными.

— Какими еще принципами вы руководствовались?

— Жесткое требование – чтобы коллеги писали, участвовали в конференциях, не сидели просто на кафедре и ждали студента, а читали, выступали на симпозиумах, общались с предпринимателями, с депутатами. Совмещение практики и науки привело к тому, что мы заняли лучшие позиции в стране – трижды становились лучшей кафедрой России.

— Развитие Екатеринбурга и области определялось у вас, в этих стенах. В чем принципиальное отличие от других стратегий?

— Стратегия развития Екатеринбурга оказалась самой лучшей в стране. Вначале хотели быть консультантами англичане, мы съездили с Чернецким в Бирмингем, и чиновники говорят: Зачем вы к нам приехали? У вас такие хорошие были проекты – Братск, Комсомольск-на-Амуре, а вы хотите у нас учиться? У нас нечему учиться".

— В прошлом году пандемия нанесла серьезный удар по экономике. Какая стратегия нужна для преодоления этих явлений?

— Удар нанесен сильный, особенно по малому бизнесу, по сфере услуг, но спасибо, что у нас не юг, со своей сферой обслуживания. У нас заводы оборонные, на которых трудится больше половины работающих. Южным городам, где половина работает в малом бизнесе, приходится куда труднее...

— А как раз стратегия Урала в 90-ые годы предполагала именно развитие туристической сферы. Да и сейчас областные власти питают на это надежды.

— Было такое. Мы с большим трудом эту тенденцию переломили. Какой туризм в Екатеринбурге? Раньше модно было – "туризм". Мол, к нам будут ездить со всего мира! А на что смотреть? Тогда недостроенная телебашня хотя бы была – и ту взорвали. И больше нечего посмотреть. Ещё конструктивизм, сталинский ампир. В первую очередь надо развивать новую промышленность, проводить неоиндустриализацию. Мы исторически индустриальная территория, мы что, будем делать рыбные консервы? Не можем. Макароны? Не можем. Что мы можем делать? Производить металл и конструировать машины – это наша сильная позиция.

— Ваша кафедра формирует управленцев, которые и должны будут этим заниматься?

— Мы вкладываем это в их головы, но ведь должна быть ещё и воля "партии и правительства". Пока у них этого нет, к великому сожалению.

— К преподавателям у вас высокие требования, а к студентам — тоже ни дня без страницы?

— Да, у нас особое внимание к научной работе, к написанию книг, диссертаций. У меня за время работы защитился 41 аспирант и 13 докторов наук. Значит, каждый год за все время работы кто-то защищался. Причем, защищались не только наши уральцы, но студенты из Сибири, из Москвы.

— Это первые в стране. А в чем вы первые в вашем вузе?

— Мы первые открыли бакалавриат, когда о бакалаврах только еще стали говорить. Надо было ехать в Москву защищать программы бакалавров. Потом, мы первые в вузе открыли магистратуру и первые открыли докторантуру.

— Вы рассказали о принципах, которые закладывались при основании кафедры, а скажите, удалось ли их сохранить за столькие годы?

— Да, они сохранились, и, надеюсь, будут продолжены. С 15 января я передаю бразды правления кафедрой своей ученице – профессору Елене Борисовне Дворядкиной. Естественно, она будет наши традиции продолжать и наращивать. У нас более 500 человек студентов, это половина факультета. Очень большая нагрузка, так что работы много.

— А какие у кафедры планы на будущее?

— Мы открыли новую специальность "Экономическая безопасность", и уже очень много желающих пойти на нее. Серьезный вызов состоит в том, чтобы территории, муниципалитеты себя окупали и не было регионов-банкротов. Мы будем готовить специалистов по этому направлению.

И еще одна новая специальность – "Земельные кадастры", она очень востребованная, особенно сейчас в связи с масштабным процессом межевания земель. Какие земли государственные, какие муниципальные, какие ведомственные, частные, церковные – всё это важно. И так как кафедра очень большая, мы решили такую специальность "отпочковать" от нашей кафедры.

— А как экономист как оцениваете экономическую ситуацию в стране?

— Стране нужна новая индустриализация. Это наше кредо, мы сейчас написали несколько статей, работ, диссертаций и мы везде об этом говорим и пишем. Нам нужна индустриализация нового типа, не в том смысле, что строить новый Уралмаш, нет – мы должны строить заводы по выпуску высокотехнологичной продукции, компьютеров, томографов, сотовых телефонов и т.п., например. Помните, показывал Медведев "йота-фон" – и где он? Даже опытной партии не сделали. Швейцария, такая маленькая страна, выпускает высокотехнологичной продукции больше, чем Россия. Нам нужен новый технологический прорыв. Если мы в ближайшие пять-шесть лет его не сделаем, то мы окончательно останемся на обочине цивилизации.

— Вы передаете кафедру, а чем сами планируете заниматься?

— Пока я живой – буду работать, сейчас у меня новая тематика, духовно-нравственная экономика. Какую роль играют традиции, нравственность, духовность человека в развитии экономики.

— Духовность и экономика?

— Я атеист, но мои дедушки и бабушки выросли на православии. И сегодня православная вера остается стержнем самостояния России. А устоями православия были и остаются любовь, совестливость, доброта, щедрость. Деньги никогда не стояли на первом месте. Посмотрите, все православные государства – не богатые страны. Многие православные духовно-нравственные постулаты вошли в плоть и кровь людей, стали традициями, обычаями, привычками. И поэтому наша экономика должна быть высокотехнологичной, гуманической, духовно-нравственной.