24 Февраля 2021
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Студент, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане (2021) | Фото: Tik-tok аккаунт @_sweet_boy_8_?

Задержан тиктокер, станцевавший полуголым на Мамаевом кургане

В Волгограде полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане.

Ранее в TikTok появилось видео, где раздетый до пояса молодой человек танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!".

Проверка показала, что ролик выложил в соцсети 20-летний студент волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, сообщили Накануне.RU В ГУ МВД по региону. Он заявил, что таким образом хотел привлечь подписчиков на свой интернет-канал.

Ранее в Тюмени подростки устроили вечеринку на мемориале "Память", который посвящен павшим солдатам Великой Отечественной войны. В прокуратуре отметили, что "будет дана оценка действиям виновным лиц".

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Задержан тиктокер, станцевавший полуголым на Мамаевом кургане

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Теги: тиктокер, мамаев курган



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