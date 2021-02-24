Задержан тиктокер, станцевавший полуголым на Мамаевом кургане

В Волгограде полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане.

Ранее в TikTok появилось видео, где раздетый до пояса молодой человек танцует у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!".

Проверка показала, что ролик выложил в соцсети 20-летний студент волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, сообщили Накануне.RU В ГУ МВД по региону. Он заявил, что таким образом хотел привлечь подписчиков на свой интернет-канал.

Ранее в Тюмени подростки устроили вечеринку на мемориале "Память", который посвящен павшим солдатам Великой Отечественной войны. В прокуратуре отметили, что "будет дана оценка действиям виновным лиц".