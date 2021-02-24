В Екатеринбурге в отделе полиции №13 скончался доставленный туда мужчина

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства смерти мужчины, доставленного в отдел полиции. В МВД говорят, что он был наркоманом.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в ОП №13: доставленный туда задержанный скончался вечером 22 февраля. Сейчас проводится доследственная проверка.

Уже проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело умершего направлено для судебной экспертизы в целях выяснения точной причины смерти.

"По предварительным данным, смерть мужчины не носила криминальный характер", - добавили в СКР.

А вот как данный инцидент прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В территориальный ОВД 40-летний ранее судимый за кражу житель Артинского района был доставлен нарядом ППС из коллективного сада на улице Бисертской в Екатеринбурге. На территории дачных участков мужчина находился в легковом автомобиле еще с двумя жителями Артей, также ранее судимыми. При осмотре места происшествия сыщики обнаружили шприцы. По оперативным данным, в областной центр задержанные прибыли для приобретения "дозы", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, в итоге всех троих доставили в отдел полиции №13 и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и отказ от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

"Вечером в райотделе гражданин пожаловался на плохое самочувствие и был доставлен вызванной полицией бригадой "скорой помощи" в городскую больницу №20, где провел ночь. На следующий день он отказался от госпитализации и снова был доставлен в дежурную часть, около 17.30 вновь сообщил о плохом состоянии здоровья. Прибывшие в 18.13 врачи констатировали смерть. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать отравление наркотиками или проблемы с сердцем", - заключил Валерий Горелых.